Европейские лидеры сделают консолидированное заявление накануне "выборов" в ОРДЛО, - Марчук

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом бывший премьер-министр, представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук сказал журналистам в Киеве.

"Мне известно, что должно быть еще несколько, или как минимум одно консолидированное заявление нескольких лидеров европейских стран 11 ноября или накануне. Я знаю, что вроде бы должны состояться телефонные разговоры с Владимиром Путиным, но Россия однозначно заявляет, что это не она проводит (выборы. - Ред). Да, она их поддерживает, но не проводит", - сказал Марчук.

По его словам, украинская сторона также не станет сидеть, сложа руки: "Будет целый ряд внешнеполитических ходов и со стороны Украины".

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По убеждению Марчука, эти так называемые "выборы" могут создать очень серьезную проблему для дальнейшего переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Если сейчас проигнорировать Совет безопасности ООН, ведь он высказался относительно выборов, а высшего органа по безопасности в мире нет, не говоря уже о том, что лидеры многих европейских стран высказались в отношении выборов, это значит, что тогда ситуация очень усложнится, и как дальше будет развиваться — сейчас спрогнозировать трудно. То, что будет непросто, — это точно. Но я надеюсь, что возможно будет найден какой-то компромиссный выход, хотя предположений сейчас делать не хотелось бы", — сказал Марчук.

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Представитель Украины в Минском процессе прибавил, что общественность в настоящее время не воспринимает компромиссы как средство решения ситуации.

"Мне как-то на международных платформах по Донбассу на кофе-брейках сказали, что если Украина официально откажется или снимет крымскую проблему, это может стать серьезным основанием для решения вопроса по Донбассу. То есть, если мы официально откажемся от Крыма, то потом можно будет дальше рассматривать", - сказал Марчук, который считает, что это недопустимо.