Оккупанты привели войска в повышенную боевую готовность в связи с возможными акциями протеста в ходе "выборов" на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

"Российские оккупационные администрации проводят комплекс мероприятий с целью "легитимизации" результатов "выборов" 11 ноября с.г. В частности, в "учреждениях" и общественных местах проводятся агитационные мероприятия, направленные на изменение общественного мнения о заранее определенных российскими властями результатов "голосования". Для обеспечения высокого присутствия на выборах оккупационными властями принято решение о реализации во время голосования товаров первой необходимости, продуктов и дефицитных медикаментов со складов с гуманитарной помощью поблизости "избирательных участков" по ​​сниженным ценам. Несмотря на указанные усилия оккупантов, местные жители не желают участвовать в псевдоголосовании и выражают свое негативное отношение к нему", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что с целью недопущения распространения протестных настроений и роста уровня социальной напряженности, оккупационным командованием принято решение о приведении российских оккупационных войск в высшую степень боевой готовности, запрете увольнений и отпусков до 12 ноября с.г. : "В соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ, во взаимодействии с подразделениями "МВД" оккупантов отрабатываются вопросы их совместного применения для противодействия возможным проявлениям гражданского неповиновения и обеспечения якобы "высокого уровня волеизъявления"".

В то же время, по данным украинской разведки, российской оккупационной властью отдано распоряжение о запрете фото- и видеосъемки для недопущения утечки информации о реальных результатах выборов. После их проведения списки избирателей запланировано сдать представителям "службы защиты государственной тайны" и засекретить.

Как сообщалось, пророссийские террористы на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.