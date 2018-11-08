На сегодняшний день 12 тысяч должников по выплате алиментов фактически объявлены в розыск, - замглавы Минюста Глущенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По ее словам, что на сегодняшний день взыскано 5,3 млн грн в виде штрафов от должников по алиментам.

"Для того, чтобы аккумулировать вопросы, связанные с недостаточно активными производствами, органы Государственной исполнительной службы полностью мониторят ситуацию, связанную с необходимостью розыска должника... Благодаря государственным исполнителям было вынесено 12 тысяч представлений, которые направлены в суд, то есть фактически 12 тысяч должников на сегодняшний день объявлены в розыск", - сказала она.

В свою очередь, директор департамента Государственной исполнительной службы Алексей Воробьев рассказал, что Минюст получил доступ к базам данных Государственной пограничной службы относительно получения информации о пересечении границы должниками по алиментам.

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Он напомнил, что, согласно законодательству, государственные исполнители обязаны ограничивать выезд за границу должникам по алиментам с задолженностью более 4 месяцев. "В настоящее время мы работаем с пограничной службой, это уже почти реализовано... До конца года это уже будет работать. Речь идёт о внесении постановлений об ограничении права выезда за границу должникам по алиментам непосредственно государственным исполнителем посредством внесения данных в реестр пограничной службы", - рассказал он.

По словам руководителя департамента, таким образом обмен информацией будет происходить в цифровом режиме.

"Также в ближайшее время заработает электронный обмен информацией с Национальной полицией относительно исполнения постановлений исполнителей о розыске транспортных средств должника и постановлений об установлении должнику временного ограничения права пользования транспортными средствами и оружием", - сообщил Воробьев.