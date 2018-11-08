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08.11.18 14:04

Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях". ВИДЕО (обновлено)

Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств (№8487), который должен решить вопрос с растаможкой автомобилей на иностранных номерах ("евроблях").

За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предполагает введение новой формулы акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет): "Ставка = Ставкабазова х Кдвигун х Квік".

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Базовая ставка составит 50 евро для машин с бензиновым двигателем с объемом цилиндров до 3000 куб. сантиметров, 100 евро - для машин с бензиновым двигателем с объемом цилиндров более 3000 куб. сантиметров, 75 евро - для машин с дизельным двигателем с объемом цилиндров до 3500 куб. сантиметров, 150 евро - сдля машин с дизельным двигателем с объемом цилиндров более 3500 куб. сантиметров.

Ставка налога для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), устанавливается в размере 1 евро за 1 кВт.ч емкости электрического аккумулятора таких транспортных средств.

Установлен граничный коэффициент возраста импортируемого автомобиля. 15, то есть все автомобили старше 15 лет будут иметь максимальный коэффициент 15. 

В течение 90 календарных дней после вступления в силу закона будет действовать понижающий коэффициент 0,5. Этим понижающим коэффициентом можно воспользоваться лишь при ввозе легковых автомобилей и в количестве одна машина на одного человека.

В течение 180 дней можно будет растаможить автомобиль на еврономерах без привлечения к ответсвенности за не соблюдение сроков и условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита. 

По истечению 180 дней после вступления закона в силу правоохранители смогут останавливать "евробляхи" и штрафовать водителей за нарушение условий транзита.

"Все штрафы по новой системе, которые предусмотрены. Начнет действовать система взаимосвязанных функций между пограничниками, таможенниками и патрульной полицией. Все автомобили на европейской ресторации сможет останавливать патрульная полиция и будут выясняться обстоятельства, какой водитель управляет, с нарушениями сроков или без и далее все процедуры", - разъяснила Нина Южанина.

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"Осуществление таможенного оформления транспортного средства с соблюдением условий, определенных пунктом 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, освобождает лиц, ответственных за не соблюдение сроков и условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита, от ответственности, предусмотренной пунктом 206.16 статьи 206 и пунктом 218.3 статьи 218 настоящего Кодекса, за нарушение таможенных правил относительно транспортного средства, в отношении которого не соблюдены сроки и условия (требования) таможенных режимов временного ввоза или транзита", - говорится в законопроекте.

Режимы временного ввоза или транзита, по которым в Украине находятся большинство "евроблях", можно будет перевести в режим импорта при уплате штрафа в размере 8500 гривен.

Средства от растаможки "евроблях" в 2018-2019 годах будут направлены на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

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