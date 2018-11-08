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08.11.18 14:09

Стрельба в калифорнийском баре: 12 человек погибли, еще 10 получили ранения

Вчера, в 23:20 по местному времени, в калифорнийском баре Thousand Oaks, в 65 км от Лос-Анджелеса, началась стрельба.

стрельба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет ВВС.

В результате происшествия погибли по меньшей мере 12 человек, еще 10 получили ранения.

Органы правопорядка сообщают, что нападавший найден мертвым. Не исключается, что он мог совершить самоубийство.

В момент начала стрельбы в баре находились около 200 людей.

Чтобы спастись, посетители бара разбивали окна. Некоторые прятались в уборных.

Очевидцы сообщают, что нападавший использовал дымовые гранаты и полуавтоматическую винтовку.

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Также, по информации СМИ, в результате перестрелки, погиб 29-летний офицер полиции Рон Хелус. Он получил несколько пулевых ранений и скончался в больнице. У погибшего остался один ребенок; в следующем году он планировал уволиться в запас.

Ранее в американском Питтсбурге неизвестный устроил стрельбу в синагоге, выкрикивая антисемитские лозунги. Погибли 11 человек.

Позже ему выдвинули обвинения по 29 пунктам. Сообщалось также, что стрелку грозит смертная казнь.

Также, по информации СМИ, питтсбургский стрелок придерживался теории "белого геноцида".

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