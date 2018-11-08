Тайник с ножами и VIP-камера для авторитетов: ГПУ провела внеплановую проверку колонии на Житомирщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ, проверка проводилась по обращениям более 60 заключенных.

"Условия проживания, труда, лечения заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам, и по большинству показателей могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми", - информирует прокуратура.

Согласно сообщению, на протяжении последних двух лет осужденные необоснованно привлекались к выполнению работ без заключения трудовых договоров, многие из заключенных не получали заработной платы. Также установлено, что в учреждении не осуществлялось лечение заключенных, отсутствуют необходимые лекарства и средства для оказания медицинской помощи, а жилые, бытовые и производственные помещения находятся в антисанитарном состоянии, нуждаются в ремонте и обновлении.

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"На фоне указанных нарушений установлено наличие определенной системы незаконного влияния на узников группы осужденных из числа злостных нарушителей режима, которые пытались возродить воровские традиции и минимизировать влияние органов государственной власти. Привлекает внимание тот факт, что подавляющее большинство так называемых воровских авторитетов являются выходцами из других стран, некоторые из них не владеют ни украинским, ни русским языками в достаточной степени", - говорится в сообщении.



Отмечается, что некоторым из них в учреждении созданы улучшенные условия проживания, оборудована отдельная комната со всеми удобствами, индивидуальным отоплением, мебелью и бытовыми приборами.

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"Указанное помещение закрывается на замок, ключи от которого были не у администрации учреждения, а у одного из самых рьяных нарушителей режима", - сообщили в ГПУ.

Кроме того, руководством учреждения не принимались предусмотренные законом меры воздействия в отношении лиц, которые дестабилизируют обстановку в учреждении. Также в одном из производственных помещений сотрудники ГПУ обнаружили замаскированный тайник с 4 ножами, которые по их признакам и характеристикам можно отнести к холодному оружию.







По сведениям Генпрокуратуры, непосредственно во время проверки из колонии в другие исправительные учреждения были переведены 11 заключенных, которые в течение длительного времени дестабилизируют обстановку, а также доставлены лекарства, заключено более 60 трудовых договоров с осужденными, проведена санитарная обработка и уборка в жилых помещениях.

По фактам, установленным работниками профильного управления, в прокуратуру Житомирской области направлены материалы по регистрации уголовных производств по ст. ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 263 (изготовление, ношение или сбыт холодного оружия), 366 (служебный подлог) УК Украины.

Департаменту надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ предложено проверить состояние и качество досудебного расследования по уголовному производству по фактам смерти 4 заключенных.





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