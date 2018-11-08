Обвинявшийся в госизмене экс-начальник полиции Виннитчины Шевцов неудачно попытался восстановиться через суд

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в постановлении суда.

Шевцов был уволен с должности в марте 2016 года приказом главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

Он счел незаконным это решение, а также отметил, что написал рапорт на увольнение под давлением.

"Истец в исковом заявлении утверждает, что 14 марта 2016 года, находясь на личном приеме руководителя Национальной полиции Украины X. Деканоидзе примерно в 20:00, подал рапорт на увольнение по собственному желанию, при этом о наличии уважительных причин, препятствующих прохождению публичной службы, не указывал, желаемую дату увольнения в рапорте не указывал", - сказано в решении суда.

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Суд отметил, что материалы дела не содержат каких-либо доказательств давления на Шевцова со стороны должностных лиц Национальной полиции или Министерства внутренних дел.

Судебное разбирательство длилось с июля 2016 года и завершилось в октябре текущего года.

Экс-начальнику управления Нацполиции в Винницкой области полностью отказано в удовлетворении иска.

Как сообщалось, 17 марта 2016 года Шевцов был задержан в Черниговской области при попытке выехать в Россию через Беларусь.

Служба безопасности Украины заявила, что установила контакты Шевцова с представителями ФСБ России в Крыму.

В ходатайстве следователя говорилось, что Шевцов нарушил присягу сотрудника органа внутренних дел Украины, приняв активное участие в 2014 году в незаконно организованном и проведенном в Крыму при участии высших должностных лиц России параде в честь 69-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

СБУ считает, что целью данного массового мероприятия была пропаганда в поддержку аннексии Крыма.

Тем не менее, в мае 2016 года прокуратура закрыла дело против экс-начальника управления Нацполиции в Винницкой области.