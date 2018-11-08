Туск посетит Украину в начале следующего года, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я воспользовался возможностью и пригласил лидеров Евросоюза, в том числе и господина Туска, посетить Украину. Приглашение было любезно принято. И господин Туск посетит (Украину. – Ред.) в начале следующего года", - сказал Порошенко журналистам в четверг в Хельсинки (Финляндия) после конгресса Европейской народной партии (ЕНП).

По его словам, ожидается очень активный диалог в преддверии саммита Евросоюза, где будет решаться вопрос о продлении санкций против России.

Порошенко отметил, что почувствовал поддержку со стороны лидеров ЕС.

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В свою очередь, как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Туск отметил усилия Президента Украины по внедрению реформ и приветствовал достижение важной договоренности с Международным валютным фондом, что будет способствовать макроэкономической стабилизации в Украине.

В контексте подготовки к выборам в Украине и Европейском Союзе в 2019 году Порошенко и Туск признали необходимость усиления координации усилий Украины и ЕС в противодействии внешнему вмешательству со стороны России через кибератаки, дезинформацию и подрывную деятельность.