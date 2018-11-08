Парубий направил в регламентный комитет представление на задержание и арест нардепа Березкина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Председатель украинского парламента Андрей Парубий, отвечая на вопрос агентства, поступило ли в Верховную Раду представление генпрокурора на С.Березкина, сообщил: "Да, поступило, и вчера было направлено в комитет".

Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

По ее словам, представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.