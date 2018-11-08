ЕС предоставит Украине макрофинансовую помощь "в ближайшие недели", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует предоставление Украине макрофинансовой помощи от Евросоюза в ближайшие недели, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс–Украина".

Об этом глава государства заявил в четверг в Хельсинки по окончании конгресса Европейской народной партии.

"Буквально в ближайшие недели будет выделено 500 млн евро макрофинансовой помощи, будет предоставлена помощь (по программе) сотрудничества с Международным валютным фондом", – сообщил П.Порошенко в Хельсинки в четверг после конгресса Европейской народной партии.

"С вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом мы проговорили, что в ближайшее время, за считанные недели, будет выделено 500 млн евро макрофинансовой помощи", – отметил Порошенко.

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Президент добавил, что со стороны ЕС также "будет оказана помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом".

"Мы сегодня чувствуем большое внимание и помощь Европы. Мы вместе. Я думаю, это очень позитивный сигнал, который сегодня получила Украина", – подытожил Порошенко.

Напомним, 14 сентября Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти деньги должны пойти на поддержку экономической стабилизации и структурных реформ.

По условиям соглашения сумма помощи будет разделена на два транша. Первый из них Украина должна получить до конца года. Второй транш должен поступить весной 2019 по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

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Всего Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи: 1,360 млрд евро в 2014 году; 850 млн евро в 2015 году и 600 млн евро в 2017 году. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения Украиной согласованных условий. Украина не выполнила четыре требования, в частности: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.