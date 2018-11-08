Первый замглавы ГБР Ольга Варченко: Мой муж никогда не регистрировался в Tinder, это провокация против меня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Варченко заявила в комментарии "Громадському".

"Мой муж никакого отношения к этому не имеет. Он не знает эту девочку и он никогда на сайте знакомств не был и не общался ни с кем", - сказала Ольга Варченко.

Она утверждает, что фото ее мужа для создания профиля в социальной сети Tinder взяли с его персональной страницы в Facebook.

"Сейчас все говорят, что он якобы создал страницу, чтобы написать опровержение этой новости (Варченко опубликовал опровержение своей причастности к скандалу со студенткой. - Ред). Однако его страница в Facebook была создана еще в 2015 году. Закрыл он ее вчера, потому что там есть публикации фото нашего ребенка. Вчера ребенок тоже прочитал об этом все. И всю ночь поступали угрозы, в том числе, и мне с угрозами от других женщин", - рассказала Варченко.

По ее мнению, это провокация, связанная с ее профессиональной деятельностью. Более того, Ольга Варченко говорит, что "знает, кому это выгодно, но до установления этих лиц их фамилии не будет называть".

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"Такие провокации - это тонкие вещи, дорогостоящие. Это новый уровень грязных кампаний. Сейчас Александр Варченко обратился в Департамент внутренней безопасности Нацполиции, написал соответствующий рапорт, чтобы провели служебное расследование. Насколько мне известно, Наталья (Бурейко. - Ред.) также обратилась в прокуратуру города Киева также с соответствующим обращением".

Отметим, Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева.







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Комментируя этот пост Бурейко Александр Варченко написал: "Я рад, что Наталья Бурейко обратилась в прокуратуру города Киева.

Теперь у Натальи и у меня есть шанс защитить наши добрые имена от действий циничных провокаторов. Готов прибыть в прокуратуру города Киева и дать показания"

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Напомним, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.