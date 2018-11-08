Контрабандисты на Буковине избили двух пограничников

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказали в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.

Читайте также: Гройсман о борьбе с контрабандой: "400 млн грн ежедневно поступают в бюджет "плюсом""

Пограничный наряд обнаружил место накопления табачных изделий, которые были подготовлены к дальнейшей транспортировки через украинскую-румынскую границу.

"Конечно, терять товар жители Красноильска не захотели. Как следствие - примерно 20 человек совершили нападение на пограничный наряд и попытались завладеть их оружием. Они нанесли телесные повреждения двум работникам ГНАУ. Нападавшим удалось скрыться, сейчас идет их поиск", - сообщили в пресс-службе отряда.

Пострадавшие пограничники получили травмы средней степени тяжести и находятся на лечении в медицинском учреждении.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Буковины, по данному факту правоохранители внесли сведения в ЕРДР в рамках признаков уголовного преступления по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов) УК.

За совершение преступления правонарушителям грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.