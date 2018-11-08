200 украинцев застряли в Египте: они вторые сутки не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха

Около 200 украинских туристов – клиентов компании-туроператора Join Up – вторые сутки не могут вылететь из египетского города Шарм-эль-Шейх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Туроператор обещает, что всех туристов 8 ноября отправят в Украину.

Один из отдыхающих, Александр, рассказал, что их рейс должен был вылететь 7 ноября в 19:10, но представители перевозчика, компании Yanair, заявили, что на самолете "произошла драка", поэтому он не полетит.

"Нас заселили в плохой отель-"клоповник", а сегодня (8 ноября, – ред.) сказали, что мы вылетим в Украину", – рассказал Александр.

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По его словам, туристов привезли в аэропорт, но опять не отправили в Украину. "Хотели заселить снова в "клоповник", но люди поднялись и сказали, что не поедут туда. Нам сначала угрожали полицией, как представители перевозчика Yanair, так и представители туроператора Join Up, а затем пообещали нормальный отель. Сейчас мы едем туда", – отметил Александр.

В компании Join Up подтвердили, что туристы не вылетели из Египта. "Туристам было предоставлено размещение в отеле, конечно, за счет компании. Часть туристов уже сегодня отправляется (в Украину, – ред.) рейсом в 19:00, а вторая часть отправится также сегодня в 21:40.

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В пресс-службе отметили, что не получали жалоб от туристов по отелю.