Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрывалась на вход в час пик из-за поломки эскалатора

Как переджает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке коммунального предприятия "Киевский метрополитен"
"Станция "Вокзальная" закрыта на вход. Технеисправность эскалатора", - говорится в сообщении.
При этом станция работает на выход, два эскалатора работают в одном направлении.
"Специалисты выясняют причины остановки оборудования… Об открытии станции будет поставлено в известность дополнительно. Просим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Позже в метрополитене отметили: "Станция "Вокзальная" работает в обычном режиме! Просим соблюдать Правила пользования эскалаторами. Не вступаться за ограничительную линию, придерживать полы длинной одежды и не бросать монеты на балюстраду!
Это простые вещи, напрямую влияют на работу станций и комфорт поездки!"
Станция метро "Вокзальная" входила в состав первой очереди столичной подземки и была открыта в 1960 году. В последние годы является одной из двух наиболее загруженных станций киевского метро: пассажиропоток превышает 60 тыс пассажиров в сутки.