В работе НАБУ и САП находится 730 уголовных производств. В октябре в суд передано 7 дел, - пресс-служба агентства

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "В течение октября в суд направлено семь дел, в частности:

- "янтарное дело" по обвинению в получении неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине;

- дело завода "Краян" по фактам завладения средствами местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК" Краян ";

- дело по обвинению судьи Голосеевского районного суда г.. Киева и лица-посредника в получении неправомерной выгоды.

По состоянию на конец октября 143 человека подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

В октябре детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении гражданину, который пытался оказать 15 тыс. долл. США неправомерной выгоды прокурору Генеральной прокуратуры Украины.

Также статус подозреваемых получили прокурор ГПУ, который требовал неправомерную выгоду, бывший руководитель Государственной экологической инспекции Украины в декларировании недостоверной информации, и 10 (в том числе два действующих и один бывший должностные АО "Ощадбанк") в завладении 20 млн долл. США государственного банка".

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