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08.11.18 17:58

Депутаты из-за прогулов недополучили зарплаты почти на 16 млн гривен, - Парубий

Единственный способ заставить их ходить на пленарные заседания – удерживать часть зарплаты в связи с отсутствием, говорит председатель ВР.

Депутаты из-за прогулов недополучили зарплаты почти на 16 млн гривен, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в этом году депутаты-прогульщики лишились зарплаты почти на 16 миллионов гривен. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Парубий отметил, что прилагает все усилия для нормальной работы Рады и для того, чтобы все нардепы посещали заседания. Но добавил, что народных избранников нельзя заставить ходить на пленарные заседания.

По его словам, есть только один механизм воздействия – невыплата депутатам части зарплаты в связи с отсутствием.

Председатель ВР уточнил, что в связи с прогулами нардепов с января по сентябрь 2018 года было сэкономлено 15 826 585 гривен.

Зарплата депутата Верховной Рады составляет 17 тысяч гривен в месяц.

Таким образом, сумма, которую депутаты не получили из-за прогулов, равняется общему фонду заработной платы всех народных избранников за 2 месяца.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в октябре 10 народных депутатов не посетили ни одного заседания Верховной Рады. Не прогуляли ни одного заседания, в свою очередь, 37% нардепов.

По данным Комитета избирателей Украины, 10 народных депутатов, которые являются потенциальными кандидатами в президенты страны, игнорируют голосование в Верховной Раде.

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