СБУ блокировала канал поставки военных средств поражения из района проведения ООС на Луганщине. Изъято 5 тонн оружия и боеприпасов. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Сотрудники спецслужбы установили, что группа лиц обустроила схрон с оружием на месте бывшей дислокации одного из военных подразделений неподалеку Северодонецка.

По информации СБУ злоумышленники планировали нелегально переправить средства поражения в центральные регионы Украины с целью дальнейшей продажи.

В ходе санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили несколько тайников с готовыми к сбыту военными средствами поражения. Всего правоохранители изъяли сто семьдесят гранатометных выстрелов, почти двести пятьдесят гранат различных модификаций, сто пятьдесят взрывателей, сто сорок пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатка, сигнальные мины, десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия.

Общий вес изъятого вооружения достигает 5 тонн. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных противоправной деятельности. В 2018 году в Луганской области по материалам СБУ завершено досудебное расследование в отношении тридцати правонарушителей, причастных к незаконному обороту оружия и средств поражения. Восемь из них уже получили судебные приговоры".