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08.11.18 18:05

СБУ блокировала канал поставки военных средств поражения из района проведения ООС на Луганщине. Изъято 5 тонн оружия и боеприпасов. ВИДЕО

На Луганщине сотрудники СБУ вовлечены в операции объединенных сил совместно с Нацполицией в пределах противодействия незаконному обороту оружия блокировали канал поставки крупных партий военных средств поражения из района проведения операции объединенных сил.

СБУ блокировала канал поставки военных средств поражения из района проведения ООС на Луганщине. Изъято 5 тонн оружия и боеприпасов. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Сотрудники спецслужбы установили, что группа лиц обустроила схрон с оружием на месте бывшей дислокации одного из военных подразделений неподалеку Северодонецка.

По информации СБУ злоумышленники планировали нелегально переправить средства поражения в центральные регионы Украины с целью дальнейшей продажи.

В ходе санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили несколько тайников с готовыми к сбыту военными средствами поражения. Всего правоохранители изъяли сто семьдесят гранатометных выстрелов, почти двести пятьдесят гранат различных модификаций, сто пятьдесят взрывателей, сто сорок пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатка, сигнальные мины, десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия.

Общий вес изъятого вооружения достигает 5 тонн. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных противоправной деятельности. В 2018 году в Луганской области по материалам СБУ завершено досудебное расследование в отношении тридцати правонарушителей, причастных к незаконному обороту оружия и средств поражения. Восемь из них уже получили судебные приговоры".

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