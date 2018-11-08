Один украинский воин ранен, наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Крымского, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая огневая активность противника зафиксирована на Луганском направлении. Здесь, у Крымского, оккупационные войска, кроме вышеперечисленного оружия, применили и минометы калибра 82 мм.
Кроме того, обстрелы захватчиков фиксировались в районах населенных пунктов Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Широкино.
В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.