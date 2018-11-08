По факту угроз убийством киевской студентке Бурейко открыто уголовное производство. Расследовать будет СБУ, - прокуратура Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Внесено в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч 1 ст 129 (угроза убийством)", - сказала она.
Расследование поручено проводить Управлению Службы безопасности в Киеве и Киевской области.
Столичная прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство.
Напомним, ранее Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева. Комментируя этот пост Бурейко Александр Варченко написал: "Я рад, что Наталья Бурейко обратилась в прокуратуру города Киева.
Теперь у Натальи и у меня есть шанс защитить наши добрые имена от действий циничных провокаторов. Готов прибыть в прокуратуру города Киева и дать показания".
Отметим, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.