Польша подписала с США контракт на поставку сжиженного газа. Срок действия – 24 года

Польская PGNiG (государственная нефтегазовая компания) подписала 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International LLP на поставку с 2019 года из США сжиженного газа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В торжественной церемонии в Варшаве по поводу подписания соглашения приняли участие президент Польши Анджей Дуда и министр энергетики США Рик Перри.

Дуда заявил, что Польша хочет тесно сотрудничать со США в сфере безопасности, а подписание сегодняшнего соглашения является одним из важных шагов в этом направлении.

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Со своей стороны Перри подчеркнул, что подписание данного соглашения между польским и американским партнерами является "прекрасным сигналом" того, что будущее Европы можно развивать, заботясь о диверсификации источников энергоснабжения и об энергетической безопасности континента.

Глава правления PGNiG Петр Возняк отметил, что его компания в последнее время подписывает различные соглашения о поставках газа с американскими компаниями. Однако их общей чертой является то, что американский газ обходится на 20-30% дешевле российского.

Возняк отметил, что в ближайшее время будет подписано еще два соглашения с американскими компаниями о поставках сжиженного газа.

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Напомним, 17 октября PGNiG подписала контракты с американскими компаниями Venture Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG, каждый из которых предусматривает поставки 1,35 млрд кубометров газа (1 млн тонн LNG) на протяжении 20 лет.