Политзаключенного Балуха в колонии в оккупированной Керчи проведала сестра

У украинского активиста Владимира Балуха, находящегося в Керченской колонии №2, состоялось свидание с сестрой, которая приехала из Волгоградской области России. Об этом 8 ноября сообщает Крымская правозащитная группа, информирует Цензор.НЕТ.

"У украинского активиста Владимира Балуха 8 ноября 2018 года в керченской колонии состоялось короткое свидание с родной сестрой Надеждой, которая специально для этого приехала из Волгоградской области РФ. Украинцу дали возможность поговорить с сестрой через стекло по телефонной трубке. По информации супруги Владимира Балуха Натальи, родные передали украинцу посылку", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Угрозы жизни Балуха нет, голодовку он пока не возобновил, - Чийгоз

Правозащитники отметили, что по российскому законодательству, которое де-факто действует в оккупированном Крыму, Балух имеет право на краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории колонии.

Накануне председатель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха перевели из карантина в общий барак.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Также на Цензор.НЕТ: Голодал только месяц, состояние здоровья удовлетворительное, - Федотов ответил на августовский запрос Денисовой о Балухе. ДОКУМЕНТ

Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.