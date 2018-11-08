Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
08.11.18 19:13

Суд частично удовлетворил иск к ГПУ и Минюсту об их бездействии при люстрационной проверке главы ГБР Трубы

8-го ноября Окружным административным судом города Киева было завершено рассмотрение дела №826 / 14960/18 по иску Юрия Македона к Генеральной прокуратуре Украины и Министерству юстиции Украины о признании противоправной бездеятельности ответчиков в непроведении должным образом проверки распространение требований Закона Украины "Об очистке власти" на директора государственного бюро расследований Романа Трубу.

Суд частично удовлетворил иск к ГПУ и Минюсту об их бездействии при люстрационной проверке главы ГБР Трубы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе суда.

В сообщении отмечается: "По результатам рассмотрения указанного дела, судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправной бездеятельности Генеральной прокуратуры Украины, которая заключается в непроведении должным образом проверки, по распространению ч. 3 статьи 1 Закона Украины "Об очистке власти" на Романа Трубу, а также в необращения в Министерство юстиции Украины о включении Романа Трубы в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, нардеп от БПП Александр Грановский опубликовал информацию о том, что во время Революции Достоинства глава ГБР Роман Труба объявлял о подозрении общественному активисту Андрею Шевциву, а потом каким-то образом прошел люстрационную проверку.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100