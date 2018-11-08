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08.11.18 19:53

В результате столкновения на Львовщине погибли мотоциклист и велосипедист, - Нацполиция. ФОТО

Мотоциклист и велосипедист погибли в четверг в результате ДТП на объездной дороге Львова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате столкновения на Львовщине погибли мотоциклист и велосипедист, - Нацполиция 01

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 8 ноября, около 15.30 на автодороге Западный обход Львова возле села Рясное, Яворивского района. Как установили полицейские, произошло столкновение мотоциклиста с велосипедистом, которые от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения на Львовщине погибли мотоциклист и велосипедист, - Нацполиция 02
В результате столкновения на Львовщине погибли мотоциклист и велосипедист, - Нацполиция 03

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Сейчас полицейские устанавливают личности погибших, выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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