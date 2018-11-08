Студентка Бурейко, обвинявшая сотрудника МВД Варченко в домогательствах, удалила записи в соцсетях и извинилась

Как передает Цензор.НЕТ, свои извинения она написала в Фейсбуке.

"Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях. Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой", - написала девушка.

Также она добавила, что стала жертвой циничной провокации против Варченко и его супруги и допустила, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

"Я приношу свои извинения Александру Варченко и членам его семьи", - заявила Бурейко.

Студентка добавила, что дальнейших комментариев не будет.

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Напомним, ранее Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева. Комментируя этот пост Бурейко Александр Варченко написал: "Я рад, что Наталья Бурейко обратилась в прокуратуру города Киева.

Теперь у Натальи и у меня есть шанс защитить наши добрые имена от действий циничных провокаторов. Готов прибыть в прокуратуру города Киева и дать показания".

Отметим, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.