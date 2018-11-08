Украинец Чумак стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В весовой категории до 102 кг украинский тяжеловес, бронзовый призер ЧМ-2015, Дмитрий Чумак считался одним из фаворитов. В первом упражнении - рывке Чумак зафиксировал вес 176 кг и занял третье место.
В толчке украинец поднял 217 кг и взял "серебро". Чумак мог в последней попытке взять 221 кг и претендовать на титул, но вес не покорился.
В сумме Дмитрий Чумак набрал 393 кг и завоевал большую серебряную медаль. Чемпионом мира стал иранец Али Хашеми - сумма 396 кг.