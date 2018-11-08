"Укрзализныця" запустила публичное голосование за название для поезда в аэропорт "Борисполь"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице УЗ в Фейсбуке.

"На электронный адрес и в Facebook мы получили более 400 вариантов названия для экспресса. Благодарим всех, кто откликнулся и проявил инициативу. Сейчас менеджментом "Укрзализныци" отобрано 8 вариантов, которые выставляем на публичное голосование ", - рассказали в компании.

Участникам голосования предлагается выбрать из следующих названий:

UZ Air;

Kyiv Boryspil Express;

UZ Express;

Січ

Sky Express;

Чумак;

Аэрошатл;

Лыбидь.

Принять участие в голосовании можно здесь.

Напомним, первый скоростной поезд в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать с 1 декабря.