Цензор.НЕТ

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08.11.18 20:25

"Укрзализныця" запустила публичное голосование за название для поезда в аэропорт "Борисполь"

Укрзализныця открыла голосование, чтобы выбрать название для скоростного поезда, который будет курсировать между Центральным вокзалом Киева и международным аэропортом "Борисполь".

поезд,уз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице УЗ в Фейсбуке.

"На электронный адрес и в Facebook мы получили более 400 вариантов названия для экспресса. Благодарим всех, кто откликнулся и проявил инициативу. Сейчас менеджментом "Укрзализныци" отобрано 8 вариантов, которые выставляем на публичное голосование ", - рассказали в компании.

Участникам голосования предлагается выбрать из следующих названий:

UZ Air;
Kyiv Boryspil Express;
UZ Express;
Січ
Sky Express;
Чумак;
Аэрошатл;
Лыбидь.

Принять участие в голосовании можно здесь.

Напомним, первый скоростной поезд в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать с 1 декабря. 

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