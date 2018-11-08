США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе, - Волкер

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки Курт Волкер заявил, что в четверг будут введены дополнительные санкции против 3 физических и 9 юридических лиц России в связи с действиями РФ в Крыму и на Донбассе.

Об этом он сообщил журналистам в ходе телефонного брифинга из Вашингтона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Сегодня США вводят финансовые санкции, которые относятся и к Крыму, и к Донбассу. Это будет объявлено Министерством финансов сегодня. Это дополнительные санкции против 3 лиц и 9 компаний, которые поддерживают попытки России интегрировать украинский Крым путем инвестирования, либо которые замешаны в серьезных нарушениях прав человека на Донбассе или в Крыму", – сказал Волкер.

Также на Цензор.НЕТ: США введут дополнительные санкции против России "в полном соответствии с законом", - Госдеп

Минфин США, как ожидалось, должен был обнародовать такое решение сегодня в 10:30 по местному времени (17:30 по киевскому), однако на официальных ресурсах ведомства эта информация пока что не появилась.

Напомним, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.