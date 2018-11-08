Нацсовет по телевидению создал прецедент: два телеканала с одним названием TVi

Такое решение принято на сегодняшнем заседании регулятора, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Детектор медиа.

Как сообщила член Нацрады Ульяна Фещук, она не видит в этом проблемы. Поскольку логотипы обеих компаний графически разные. К тому же, по ее словам, значение имеет и то, что это внеконкурсное получения лицензии, заявка была подана в Нацсовет еще в апреле 2018 года и у регулятора нет никаких оснований для отказа.

На вопрос "Детектора медиа", выдаст ли Нацсовет лицензию любой компании, которая захочет вещать в маленьком городе и зарегистрирует ТМ, подобную других телевизионных брендов, госпожа Фещук ответила: "Откровенно говоря, по закону, да. Но, конечно, для нас важно, как выглядят марки. У зрителя должна быть возможность различать эти компании".

Название канала и логотип вызвали дискуссию на заседании регулятора.

"Вещание с таким же названием ведем мы. Они - владельцы торговой марки ТВ1 и это попытка рейдерского захвата и влияния на наш телеканал", - заявил Генеральный продюсер TVi Дмитрий Носиков и пообещал обратиться в правоохранительные органы по поводу этой ситуации.

В то же время член Нацсовета Ульяна Фещук отметила, что оснований отказать в выдаче лицензии регулятор нет.

Как сообщал СМИ, ООО "Канжут" по реестру принадлежит Татьяне Горбаченко, директором является Юлия Ивахненко. Обе – юристы юридической компании "Юримекс", управляющий партнер которой Юрий Крайняк– консультант народного депутата от "Народного фронта" Николая Княжицкого.

ООО "Канжут", согласно информации в реестре торговых марок, владеет правами на телеканал ТВ1, которое пытаются выдать за ТВi.

Напомним, 10 октября телеканал TVi возобновил спутниковое вещание, лицензия на который принадлежит компании "Инфо 24". Канал перезапускает Дмитрий Носиков. Каналом владеет польская компания Millstone&Co, ее бенефициар – Роберт Квятковский. По новой концепции TVi будет аполитическим каналом для женской аудитории. Новый слоган канала: "TVi: справжні історії".