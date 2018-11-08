Решение о предоставлении томоса украинской православной церкви находит все большую поддержку в мире, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя свою встречу с предстоятелем Финской православной церкви митрополитом Львом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Очень интересная встреча была с Предстоятелем Финской православной церкви митрополитом Львом, который выразил полную поддержку процесса создания автокефальной церкви.

И вы видите, что процесс поддержки решения Вселенского Патриарха о предоставлении Украине Томоса об автокефалии, о предоставлении грамоты о создании наконец независимой украинской церкви от Москвы должен сейчас распространяться и имеет все больше и больше одобрения в разных уголках мира", - отметил Порошенко.

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Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.