Минфин США ввел новые санкции против 3 физических и 9 юридических лиц в связи с агрессией России против Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, в списке значатся три физических лица и девять предприятий, связанных с действиями РФ по незаконной оккупации Крыма и части Донбасса.
Среди них - уроженец Украины Александр Басов, который является одним из руководителей так называемого министерства госбезопасности "ЛНР"; житель Крыма Андрей Сушко, 1974 г.р.; уроженец Украины Владимир Зарицкий, 1948 г.р.
В перечне предприятий, против которых применяются новые ограничения, указаны:
- Акционерное общество "Санаторий Ай-Петри";
- Акционерное общество "Санаторий Дюльбер";
- Акционерное общество "Санаторий Мисхор";
- Акционерное общество "КрымТеплоЭлектроЦентраль";
- ООО "Гарант-СВ";
- ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов";
- ООО "Южный проект";
- "Министерство государственной безопасности ЛНР";
- Курорт "Мрия".
При этом подчеркивается, что новые санкции касаются действий России против Украины и введены во исполнение Акта противодействия противникам Америки (CAATSA), который был принят Конгрессом и подписан президентом США в прошлом году.