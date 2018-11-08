За сутки миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе около 255 взрывов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали в Донецкой и Луганской областях около 255 взрывов. Об этом говорится в отчете миссии за период с 19.30 6 ноября по 19.30 7 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав меньше взрывов (около 115 против ориентировочно 220 соответственно)", – говорится в отчете.

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В частности, в Донецкой области огневая активность зафиксирована в районе Гнутово, Светлодарска, Ясиноватой и Авдеевки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе около 140 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва", – заявили наблюдатели.

В Луганской области, среди прочего, нарушения режима тишины были зафиксированы в районе Счастья, населенных пунктов Орехово-Донецкое и Смелое.

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