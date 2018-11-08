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08.11.18 21:59

Они продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал новые антироссийские санкции свидетельством продолжения внутренней политической борьбы в США.

Они продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют, - в Госдуме прокомментировали новые санкции против РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  РИА "Новости".

"Я думаю, что опять вот эти санкции — это, по моему мнению, есть производная, продолжение внутренней политической борьбы и позиция администрации, показать (президенту США Дональду) Трампу, что они жестки в отношении России и продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют", - сказал Чепа.

8 ноября Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США официально объявил о введении новых ограничений против России во исполнение Акта противодействия противникам Америки через санкции.

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