Украина заключит со Вселенским патриархатом соглашение о защите Андреевской церкви, - Павленко

Украина заключит со Вселенским патриархатом "охранное соглашение" по Андреевской церкви, которую Верховная Рада ранее передала в пользование Константинополя. Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому патриархату останется в собственности государства.

"Также, поскольку это памятник (архитектуры и монументальной живописи, – ред.), будет принято так называемое "охранное соглашение" между государством и Вселенским патриархатом по использованию этого объекта, предусматривающее как раз сохранение его как памятника, условия использования, осторожного обращения с иконами и всеми объектами историко-культурного наследия, находящимися в самой церкви, о режиме использования самой церкви и тому подобном", – пояснил Павленко.

Ранее он заявлял, что реконструкция Андреевской церкви должна завершить к 2020 году, но ее могут ускорить.

Напомним, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.