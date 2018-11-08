Горсовет Львова планирует отказ от пластиковых пакетов в магазинах города

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте горсовета.

Соответствующее решение исполнительный комитет рассмотрит в пятницу, 9 ноября.

"Целью такого решения является сохранение безопасной для существования живой и неживой природы окружающей среды, защиты жизни и здоровья населения от негативного воздействия, обусловленного загрязнением окружающей среды и сохранением окружающей среды", - говориться в сообщении.

Согласно проекту решения, торговым сетям будут рекомендовать предлагать покупателям бумажные пакеты, многократные сумки и т.д. вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов. Предпринимателей будут стимулировать посредством создания пунктов приема полиэтиленовых пакетов и ограничения их коммерческого использования.

Кроме того, местные власти планируют проводить просветительскую работу среди детей и молодежи относительно негативного влияния полиэтилена на окружающую среду.

Ожидается, что решение об ограничении использования одноразовых полиэтиленовых пакетов обсудят с владельцами крупнейших торговых сетей Львова.

"В прошлом году Львов первый в Украине принял стратегию Zero Waste (ноль отходов), которая предусматривает ряд практик по переиспользования твердых бытовых отходов и изменения подхода к мусору, определения его как ресурса. И одно из важных решений - это отказ от одноразовых пакетиков и переход на многоразовую тару. Львов сегодня уже имеет очень много различных практик многоразовой тары, поэтому, думаю, данное решение вызовет большой положительный ажиотаж среди жителей города ", - сказал заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

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