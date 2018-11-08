На Донбассе идет война, худшая со времен войны на Балканах после распада Югославии, – Волкер

Об этом в четверг во время телефонного брифинга заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины посол Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация, которая наносит вред населению на Востоке Украины, по-прежнему ужасная. Это война, которая идет в Европе. Он уже привела к огромному количеству смертей со времен войны на Балканах в 90-е годы, и привела к огромному количеству беженцев, которые появились как результат войны в Европе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны", - сказал американский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выборы", которые Россия хочет 11 ноября провести на оккупированном Донбассе, незаконные, - Волкер

Он напомнил печальную статистику, по которой с июля 2017 года по октябрь 2018 года в результате конфликта пострадали 450 гражданских лиц. Только в этом году, в начале октября 2018 года, 170 человек получили ранения и 42 человека - погибли. В результате конфликта были убиты более 10 000 человек, из которых 3000 - гражданские лица. Еще более 3,4 млн людей срочно нуждаются в помощи и защите, предоставлении услуг по всему спектру, включая обеспечение едой, водой и кровом.

"Существуют пункты пересечения между оккупированными районами и остальной Украиной. Это очень опасные пункты пересечения. Между тем, около 1,3 миллиона пересекают эту линию ежемесячно. Люди едут, преимущественно, с оккупированных территорий в Украину и назад с целью достать базовое обеспечение и товары, а также, чтобы получить доступ к правительственным услугам", - заметил Волкер.

Также читайте: США впервые введут дополнительные санкции против России за действия в Крыму и на Донбассе, - Волкер

Дипломат отдельно обратил внимание на то, что большинство людей, которые сейчас остаются на оккупированных территориях, - это люди пожилого возраста. Молодые люди вынуждены покинуть дома, чтобы избежать принудительной военной службы, или для того, чтобы найти работу и переправлять определенные суммы денег своим оставшимся семьям.

"В этом конфликте в Украине погибло уже больше украинских военнослужащих, больше жертв, чем Америка понесла за все время войны в Афганистане. Говорю об этом, чтобы дать вам представление о масштабе боевых действий и о жертвах, которые несет Украина", - сказал американский посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле до сих пор считают, что могут указывать Украине, вступать ли ей в НАТО, - Волкер