Стрельба в Калифорнии: преступником оказался бывший морпех

Полиция Калифорнии установила личность стрелка, открывшего огонь по посетителям бара Borderline Bar and Grill в городе Таузанд-Окс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Преступником оказался 28-летний Дэвид Лонг. С 2008 по 2013 год он служил в морской пехоте. После демобилизации несколько раз попадал в поле зрения властей по незначительным поводам. В 2015 году полиция приходила к нему домой в связи с жалобой соседей.

Окружной шериф Джефф Дин, сообщивший журналистам о личности стрелка, отметил, что "понятия не имеет" о мотивах бывшего морпеха. Он уточнил, что Лонг использовал для убийств пистолет "Глок" 45-го калибра.

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Один из бывших сослуживцев Лонга сообщил телеканалу, что тот находился в составе миссии НАТО в Афганистане, после увольнения из армии собирался учиться на спортивного врача в Калифорнии.

Напомним, мужчина открыл стрельбу в баре поздно вечером 7 ноября. Во время инцидента там проходила вечеринка кантри-музыки "Колледж-Кантри" для студентов. Всего было сделано около 30 выстрелов. 12 человек погибли, более 10 получили ранения. Стрелок покончил с собой на месте преступления.