Новые санкции подтверждают партнерство с Украиной и ЕС относительно российской агрессии, - Госдепартамент США

Об этом говорится в официальном комментарии Госдепартамента США, распространенном в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эти санкции подтверждают постоянное партнерство США с Украиной и Европейским Союзом в объединенном противостоянии незаконной попытке аннексии и оккупации Крыма, а также применения силы для того, чтобы получить контроль над частями Донецкой и Луганской областей Восточной Украины" , - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.
При этом отмечается, что сегодняшние действия американской стороны усиливают вес Крымской декларации от 25 июля 2018 года, в которой отмечается, что "Соединенные Штаты не признают и никогда не признавать заявленную Россией аннексию Крыма".
Напоминаем, 8 ноября официальный Вашингтон объявил о введении санкций против трех физических лиц и девяти предприятий, связанных с агрессией РФ на Донбассе и в Крыму.