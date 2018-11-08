Новые санкции подтверждают партнерство с Украиной и ЕС относительно российской агрессии, - Госдепартамент США

Об этом говорится в официальном комментарии Госдепартамента США, распространенном в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти санкции подтверждают постоянное партнерство США с Украиной и Европейским Союзом в объединенном противостоянии незаконной попытке аннексии и оккупации Крыма, а также применения силы для того, чтобы получить контроль над частями Донецкой и Луганской областей Восточной Украины" , - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

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При этом отмечается, что сегодняшние действия американской стороны усиливают вес Крымской декларации от 25 июля 2018 года, в которой отмечается, что "Соединенные Штаты не признают и никогда не признавать заявленную Россией аннексию Крыма".

Напоминаем, 8 ноября официальный Вашингтон объявил о введении санкций против трех физических лиц и девяти предприятий, связанных с агрессией РФ на Донбассе и в Крыму.

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