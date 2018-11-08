Против Украины на территории США ведется информационная война, - посол Чалый

Неизвестные лица ведут на территории США информационную войну против Украины. Об этом в Facebook написал посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опять несколько попыток мошеннических действий в разных штатах США. Зафиксировали попытки выйти на губернаторов для организации провокаций (оперативно нами остановлены)", – написал глава дипмиссии.

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По словам Валерия Чалого, направленная против Украины активность переместилась на уровень больших и маленьких городов.

"Злоумышленники пользуются присущей американцам доверчивостью. Последний пример: провалена попытка выйти на мэра Сан-Франциска (профессионально разоблачена) и разговор с мэром Севастополя (Калифорния) фейкового посла Украины, который, к сожалению, все же состоялся", – рассказал посол о последних происшествиях.

По мнению Чалого, за подобными провокациями стоит Россия.

"Мы понимаем ваши цели и масштабы задействованных ресурсов. Знаем, что вы не собираетесь прекращать эту системную атаку. Поэтому еще активнее будем работать в США, защищая национальные интересы нашей страны и укрепляя стратегическое партнерство Украины и США", – подытожил посол.

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Напомним, ранее Валерий Чалый уже заявлял о провокациях против посольства Украины в США. Так, запросы о проведении телефонных бесед от имени посла или высшего руководства Украины уже получали губернаторы разных штатов.