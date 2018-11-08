Аваков выразил обеспокоенность послу Израиля Лиону в связи с большим количеством отказов украинцам во въезде в страну

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Достигнутое между Украиной и Израилем соглашение о безвизе является одним из базовых документов украинского-израильского сотрудничества. Мы серьезно обеспокоены количеством отказов, наши граждане получают в аэропортах Государства Израиль.

Проблема вышла на высокий политический уровень и должна быть урегулирована. 264 тысячи граждан Государства Израиль посетили Украину в течение прошлого года.

Мы обеспечили беспроблемное пересечение границы и защиту для них. Наши подразделения обеспечивают безопасность во время празднования Рош-ха-Шана в Умани и оперативно расследуют случаи антисемитских проявлений. Мы рассчитываем на взаимопонимание со стороны Государства Израиль", - сообщил министр внутренних дел Украины.

Он напомнил, что в ноябре 2017 полиция задержала так называемую ОПГ "Торпеды", которая пыталась втянуть Украину в международные конфликты. На счету банды - осквернена синагога в Черновцах 19 ноября 2016, свиная голова на могиле ребе Нахмана в Умани 21 декабря 2016, попытка поджога синагоги во Львове 30 июня 2017 и взрыв в Умани 21 сентября 2017.

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