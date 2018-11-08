40 стран возложили ответственность на Россию за сбитый беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованного во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Факты свидетельствуют о том, что Россия и вооруженные формирования, которые она поддерживает, несут ответственность за инцидент, и поэтому со стороны Российской Федерации должны быть даны объяснения", - говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что любое вмешательство против технического оборудования СММ ОБСЕ "идет вопреки букве и духу Минских договоренностей". "Те, кто несет ответственность за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотников СММ и другого оборудования, должны понести наказание, как политическое, так и финансовое", - говорится в заявлении ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ проведет детальное расследование потери беспилотника у границы с РФ, - Сайдик

Напоминается, СММ ОБСЕ пришла к заключению, что наиболее вероятной причиной падения является влияние на БПЛА и что 8 людей слышало взрыв в том районе в момент инцидента. Кроме того, падение БПЛА произошло вскоре после обнаружения зенитно-ракетного комплекса 9К33 "Оса" и очередного конвоя из семи грузовиков, которые двигались по дороге возле границы с РФ, где нет пунктов пропуска.

"Этот инцидент также следует рассматривать на фоне продолжающихся, систематических ограничений свободы передвижения СММ, которые проходят преимущественно в районах, находящихся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований, а также на фоне препятствия надлежащего мониторинга СММ ситуации вдоль неконтролируемой украинско-российской государственной границы", - говорится в заявлении ЕС.

Также читайте: Париж и Берлин обвинили Россию и террористов "ЛДНР" в уничтожении беспилотника ОБСЕ на Донбассе

К заявлению, кроме 28 стран-членов Евросоюза, также присоединились кандидаты на вступление: Македония, Черногория, Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, страны-члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

Напоминаем, 27 октября на оккупированной территории Донецкой области во время наблюдательного полета была утеряна связь с беспилотником ОБСЕ дальнего радиуса действия.