Джемилев: Обмен украинских политзаключенных на заключенных в Украине россиян считаю нерациональным

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение он выразил 8 ноября в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Обмен я считаю нерациональным, неправильным. Одно дело – когда меняют военнопленных, другое дело – когда ни в чем не повинных людей, арестованных за непризнание оккупации, обменивают на кровавых убийц, которые дальше будут совершать убийства. Это безнравственно, несправедливо. Для [президента РФ Владимира] Путина не проблема в любое время набрать любое количество заложников. Освободим этих – завтра будет еще больше заключенных", – сказал Джемилев.

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Реальным способом освобождения украинских политзаключенных может быть только усиление давления на политическое руководство России и введение санкций, утверждает он. "Только давление мирового сообщества. Сейчас, по-моему, мы идем в правильном направлении: санкции, санкции и еще раз санкции. Когда Путин поймет, что его преступная политика обходится очень дорого, в том числе для ближайшего окружения и его самого, тогда они будут вести себя по-другому. Допустим, приезжает (генеральный секретарь Совета Европы) Турбьерн Ягланд и просит Путина: "Пожалуйста, освободите политзаключенного Олега Сенцова, он известный режиссер". А если не режиссер? А если не известный человек? Тогда пусть сидит, что ли? Для взаимоотношений с такой стороной единственный вариант – наносить болевые удары. В первую очередь – по экономике", – заявил Джемилев.

6 ноября первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что Киев готов помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе.