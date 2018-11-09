Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня как генерального прокурора... есть серьезная уверенность, что заказчик будет установлен", - сказал Луценко в четверг вечером в эфире телеканала "1+1". По его словам, для этого необходимо "прекратить травлю правоохранительной системы".

Генпрокурор считает, что следует "искать доверие и только вместе с правоохранительной системой наказывать зло".

Луценко отметил, что важно разделить близкое окружение Гандзюк и тех политиков, которые строят пиар на ее смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На причастность к заказу убийства Гандзюк проверяются 12 человек, - Луценко

Генпрокурор напомнил, что с организатором и другими фигурантами этого преступления сейчас работает СБУ. "Именно на СБУ в сотрудничестве с полицией и прокуратурой лежит задача установить заказчика. Из того, что я знаю из служебных совещаний, такие шансы есть", - заявил Луценко.

Генпрокурор не стал называть никаких фамилий возможных причастных к заказу этого преступления, подчеркнув, что этого нельзя делать в интересах раскрытия преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Князев об убийстве Гандзюк: "Расследование полицией фактически завершено, получены все доказательства". ВИДЕО+СЛАЙДЫ

Вместе с тем, он добавил: "На следующей неделе я надеюсь на успехи у следствия СБУ".

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.