Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У меня как генерального прокурора... есть серьезная уверенность, что заказчик будет установлен", - сказал Луценко в четверг вечером в эфире телеканала "1+1". По его словам, для этого необходимо "прекратить травлю правоохранительной системы".
Генпрокурор считает, что следует "искать доверие и только вместе с правоохранительной системой наказывать зло".
Луценко отметил, что важно разделить близкое окружение Гандзюк и тех политиков, которые строят пиар на ее смерти.
Генпрокурор напомнил, что с организатором и другими фигурантами этого преступления сейчас работает СБУ. "Именно на СБУ в сотрудничестве с полицией и прокуратурой лежит задача установить заказчика. Из того, что я знаю из служебных совещаний, такие шансы есть", - заявил Луценко.
Генпрокурор не стал называть никаких фамилий возможных причастных к заказу этого преступления, подчеркнув, что этого нельзя делать в интересах раскрытия преступления.
Вместе с тем, он добавил: "На следующей неделе я надеюсь на успехи у следствия СБУ".
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.