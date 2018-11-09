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09.11.18 07:59

На пост генпрокурора США претендуют сразу шесть кандидатов, - Bloomberg

В США на должность генпрокурора претендуют сразу шесть кандидатов.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, наиболее вероятным называют министра труда Алекса Акосту. Также в списке кандидатов экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья Апелляционного суда Эдит Джонс.

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Напомним, временно исполняющим обязанности генпрокурора после увольнения с этого поста Джеффа Сешнса назначен Мэтью Уитекер.

Отметим также, что президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.

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