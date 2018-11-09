На пост генпрокурора США претендуют сразу шесть кандидатов, - Bloomberg

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, наиболее вероятным называют министра труда Алекса Акосту. Также в списке кандидатов экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья Апелляционного суда Эдит Джонс.
Напомним, временно исполняющим обязанности генпрокурора после увольнения с этого поста Джеффа Сешнса назначен Мэтью Уитекер.
Отметим также, что президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.