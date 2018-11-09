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09.11.18 08:20

Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

На КПВВ "Марьинка" житель Донецкой области пытался провезти в личных вещах 391 кг зернового кофе в ассортименте на общую сумму 88 823 гривни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"На КПВВ "Марьинка", сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, привлеченного в состав Объединенных сил совместно с работниками пограничной службы обнаружили попытку жителя Донецкой области скрыто, под видом личных вещей, перевезти через линию разграничения 391 кг зернового кофе в ассортименте на общую сумму 88 823 гривни", - сказано в сообщении.

Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС 01

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Составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия решения судом.

Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС 02
Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС 03
Фото: пресс-центр ООС/Facebook

Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС 04

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