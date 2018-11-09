"Выборы" на Донбассе будут еще одним вопиющим нарушением международного права и Минских договоренностей и будут рассматриваться как недействительные, - ЕС

Это было подчеркнуто в заявлении ЕС, сделанном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает Цензор.НЕТ сог ссылкой на Укринформ.

"Европейский Союз осуждает запланированное проведение так называемых "выборов", что было объявлено поддерживаемыми Россию вооруженными формированиями и назначено на 11 ноября. В случае проведения они будут еще одним вопиющим нарушением международного права и Минских договоренностей и, таким образом, будут рассматриваться как недействительные", - говорится в заявлении.

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В ЕС напомнили, что Минские договоренности предусматривают проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства и после установления надлежащих безопасности условий, в соответствии со стандартами ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ.

"В связи с этим мы призываем Россию использовать ее большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, с тем, чтобы придерживаться Минских договоренностей, а не подрывать их", - подчеркнул представитель ЕС в ОБСЕ.

Исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания также заявил, что США присоединяются к другим странам в осуждении незаконных "выборов" 11 ноября.

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"Эти незаконные "выборы", организованные Россией, идут вопреки Минским договоренностям, препятствуют усилиям по прекращению продолжающегося конфликта на востоке Украины и не соответствуют украинскому законодательству", - заявил он.

Как сообщалось, российская оккупационная администрация на Донбассе назначила на 11 ноября так называемые выборы на территории ОРДЛО.