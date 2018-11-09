Созданный Россией конфликт на Донбассе превратился в гуманитарный кризис: помощь нужна 3,4 млн украинцев, - и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Макрис

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В то время, как температура снижается и приближается зима, мы бы хотели привлечь внимание к тому, что созданный Россией конфликт в Украине превратился в гуманитарный кризис, масштабы которого континент не видел в течение поколения. По оценкам, 3,4 млн граждан Украины нуждаются в гуманитарной поддержке и защите, более 1,5 млн являются внутренне перемещенными лицами", - заявил он.

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Американский дипломат отметил, что в результате конфликта гибнут гражданские люди, независимо от того, по которой стороне "контактной линии" они находятся, какую религию исповедуют, на каком языке говорят и какие у них политические взгляды.

США призвали все стороны обеспечить пострадавшему от конфликта населениюе получить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и государственным услугам, а также защитить их жизни.