Дело Стерненко забрали из Одессы из-за подозрений в связях между нападающими и правоохранителями, - Луценко. ВИДЕО

Дело в отношении последнего нападения на председателя общественной организации "Небайдужі" и бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко забрали из Одессы и передали в Киев. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Его дело забрано из Одессы в силу подозрения в определенных коррумпированных и личных связях между нападавшими и отдельными правоохранителями. Поручено центральному аппарату следствия Службы безопасности Украины", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесская полиция расследует слежку за активистом Стерненко, - Форостяк

Луценко добавил, что он уверен в том, что нападавшие на Стерненко будут наказаны, а что касается заказчиков, то "надо еще работать".

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.