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09.11.18 10:05

Россия пытается отменить санкции ООН против Северной Кореи, - Хейли

Российская Федерация добивается отмены международных санкций против банковского сектора Северной Кореи, которые были введены, чтобы обуздать ядерную программу Пхеньяна, однако Соединенные Штаты Америки не позволят этого сделать.

Россия пытается отменить санкции ООН против Северной Кореи, - Хейли

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NYT, с таким заявлением выступила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после закрытой встречи в СБ ООН.

"То, к чему они (россияне. – Ред.) стремятся – это снять банковские ограничения", - заметила Хейли после обсуждений в Совбезе за закрытыми дверями ситуации в Северной Корее, на которых также присутствовал российский постпред.

При этом, представитель США заявила, что Россия не соблюдает введенных ограничений надлежащим образом.

"Итак, теперь мы знаем, что у них на повестке дня, мы точно знаем, почему они пытаются это сделать, и мы не собираемся позволить этому произойти", - заявила американский посол.

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