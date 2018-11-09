Летевший в Египет самолет с украинскими туристами совершил вынужденную посадку из-за драки на борту

8 ноября самолет авиакомпании YanAir с украинскими туристами, летевший из Киева в египетский Шарм-эль-Шейх, совершил вынужденную посадку в Каире (Египет) из-за драки на борту, сообщила пресс-служба туроператора Join Up!, передает Цензор.НЕТ.

"Рейс YE5015 осуществил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту. В соответствии с авиационными нормами экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время", – отмечают в компании.

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Туристов рейса расселили в отеле Cyrene Island 4* и предоставили питание на время ожидания.

По причине экстренной посадки были задержаны четыре следующих рейса этого борта: Киев - Хургада, Хургада - Львов, Львов - Хургада и Хургада - Киев. Туристы, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, проинформированы о задержках заранее, иногородние туристы расселены в гостинрицах за счет туроператора.

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По информации "Громадського", на борту находились около 200 украинских туристов.