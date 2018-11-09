НАПК составило 50 админпротоколов после анализа отчетов партий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

"В судебные органы уже направлено 12 протоколов, которые были составлены по результатам анализа отчетов политических партий "За жизнь", "Украинская национальная консервативная партия", "Народная экологическая партия", "Женщины за будущее", "Партия пенсионеров Украины". Еще 38 протоколов будут отправлены в судебные органы после завершения всех действий, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, относительно привлечения соответствующих лиц к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2017 год восемь чиновников не подали обязательные декларации о доходах, - НАПК

Как отмечается, в целом это нарушение установленных порядка представления или сроков представления отчета политической партии, порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии и невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15, 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Национальном агентстве напомнили, что отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за ІІ квартал 2018 года подали в Национальное агентство 274 партии. Согласно актам о результатах анализа отчетов и утвержденных Национальным агентством выводов уже составлены 80 протоколов по выявленным фактам административных правонарушений за указанный отчетный период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК уличило 13 чиновников в умышленной неподаче деклараций